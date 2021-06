Eng zusammensitzende, sich zuprostende Fußballfans, wilder Torjubel mit Umarmungen und freudiges Gegröle, und am Ende vielleicht sogar Autokorsos und feiernde Menschentrauben: so unbeschwert und aerosol-lastig ablaufen wie in den vorherigen Jahren sollte diese Fußball-EM ab Freitagabend, 11. Juni, unter Pandemiebedingungen sicherlich nicht. Was, wenn doch? Wie bereiten sich Polizei, Ordnungsämter und Gastronomen darauf vor?

Skeptische Vorfreude in der Kalaluna Sportsbar in