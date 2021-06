Die Waldbahn dampfte am Sonntag das erste Mal in diesem Jahr von Schorndorf in Richtung Welzheim und wieder zurück. Und alle Eisenbahn-Fans, die den herrlichen Tag und die wunderbare, wiedergewonnene Freiheit und Leichtigkeit genossen, bekamen ein Dampfbahn-Fan-Schmuckstück dazu geschenkt: Um 10.15 Uhr fuhr die „23 058“ im Schorndorfer Bahnhof auf Gleis 5 ein. Das 1954 bei Krupp in Essen gebaute Kraftpaket gehört zur letzten in der Bundesrepublik gefertigten Dampflokomotivbaureihe. Das 1700