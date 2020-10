„Wie können solche Mengen an Waffen und Nazi-Kram so lange unentdeckt bleiben?“ Diese Frage stellt Kreisrat Philip Köngeter, Mitglied der Piratenpartei und der Fraktion Die Linke/ÖDP sowie Stadtrat in Welzheim, am Tag nach den Razzien, die auch im Rems-Murr-Kreis Erschreckendes zu Tage gefördert haben: Es wurden Unmengen an Waffen gefunden, nicht nur, aber auch im Rems-Murr-Kreis.

Ein Waldstück und 17 Wohnungen in verschiedenen Bundesländern und Landkreisen waren durchsucht worden.