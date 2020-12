Nun gibt's mit dem bundesweiten Lockdown bittere Gewissheit auch für die Friseure im Rems-Murr-Kreis. Sie dürfen nur noch maximal am Montag und Dienstag (14. und 15.12.) Kunden in ihren Salons empfangen und ihnen die Haare schneiden. Eigentlich war es ja schon überraschend gewesen, dass sie nicht schon am Samstag schließen mussten. In anderen Hotspot-Kreisen wie Mannheim, Pforzheim, Heilbronn oder Calw mussten die Salons längst zugemacht werden. So will es ja auch ein Landes-Erlass vom 4.