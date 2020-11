Ein feudales Buffet mit Parmaschinken, Pampelmusen und paniertem Fisch – und was geschieht mit den Resten?

Sie landen in der Tonne.

Mal wieder zu viele Joghurts eingekauft, das offene Marmeladenglas im Schrank vergessen, und der Brotrest fängt zu schimmeln an?

Ab damit in den Müll.

Es sind Tonnen über Tonnen über Tonnen Lebensmittel, die jeden Tag in Deutschland weggeschmissen werden. „Too good to go“ möchte sich damit nicht abfinden. Zu gut, um in der Tonne zu