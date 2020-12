Eine gespenstische Stimmung lag an diesem sonnigen Sonntagmittag im Juni über dem Wohngebiet am Rande von Allmersbach im Tal. Die Polizei hatte eine Straße abgeriegelt. Der evangelische Pfarrer öffnete das Gemeindehaus als provisorisches Krisenzentrum. Kripobeamten sicherten Spuren in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in der die Rollläden heruntergelassen waren. In der Nacht hatte ein 36-jähriger Mann mutmaßlich seine Ex-Freundin, 41, und deren Tochter, 9, getötet. Am Dienstag beginnt