„Das schändlichste Verbrechen in Zeit und Raum: die widerrechtliche Fortnahme fremden Fahrrads von Kandelaber, Brückengeländer, Fahrradständer und Baum!“ So reimte einst der Dichter Horst Tomayer. Aber wie greift diese Schändlichkeit in der Zeit des E-Bike-Booms im Raum Rems-Murr um sich? Derzeit häufen sich die vogelwilden Einzelfälle ...

Betrunken radeln auf der B 29: Schräge Fahrradklau-Geschichte Nummer eins

Mehrere Autofahrer meldeten sich am Mittwoch gegen vier Uhr