Zugegeben: Der Schwaikheimer, der in Bittenfeld kurz in die Reinigung und zum Metzger wollte, hatte was gemacht, was sich definitiv nicht gehört. Er hatte sein Auto einfach g’schwind auf einen privaten Parkplatz gestellt und war für ungefähr eine halbe Stunde verschwunden. An einem Tag im August war das, und zwar um die Mittagszeit. Als er den Parkplatz wieder räumte, schwante ihm noch nichts Übles. Kein Strafzettel hing an der Windschutzscheibe, kein böser Brief des Parkplatzbesitzers