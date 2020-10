Hartmut Unger, höchst aktiv in der Kreisjägervereinigung und außerdem erklärter „Schwob“, isst so gerne „saure Nierla“ und „Leberspätzla“. Doch inzwischen kommt Unger bei solchen Leckereien in Bedrängnis: Er sei beim Verzehr gar nicht mehr entspannt. Der Grund dafür hat einen fast unaussprechlichen Namen: per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz „PFAS“.

Lukullische Genüsse mit Innereien, frisch und sogar selbst zubereitet, waren für Hartmut Unger bislang nichts Unerreichbares.