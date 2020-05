Rems-Murr-Kreis.

Je gedrängter Menschen zusammenleben, desto höher ist die Infektionsgefahr. Das zeigt nicht zuletzt die explosionsartige Ausbreitung in der Landeserstaufnahme in Ellwangen (LEA), in der sich beinahe die Hälfte der rund 560 Bewohner in kurzer Zeit mit dem Coronavirus angesteckt haben. Im Rems-Murr-Kreis wird deswegen eine vor zweieinhalb Jahren geschlossene Flüchtlingsunterkunft in Plüderhausen reaktiviert. Es wird so mehr Platz