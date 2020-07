Zu fünf Jahren Haft ist ein 52-jähriger Pole verhaftet worden, der seine Ex-Partnerin in Großaspach entführt, sie schwer verletzt und bedroht hat und mit ihr tagelang durch den Wald im Elsass geirrt ist. Das polnische Paar hatte zuvor jahrzehntelang zusammengelebt und drei Kinder großgezogen. Als die Frau sich nach vielen Anläufen endgültig trennen wollte und eine Beziehung zu einem Mann in Großaspach angefangen hatte, wo sie in einem Privathaushalt als Pflegerin arbeitete – da eskalierte