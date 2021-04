Frost und Schnee: Das Wetter im Rems-Murr-Kreis bleibt vorerst ungemütlich

Ende März waren die Temperaturen fast schon sommerlich, auch am Ostersonnntag gab es noch viel Sonne. Doch spätestens am Montag mussten frisch gepflanzte Blumen erneut vor Frost geschützt werden. Eine hartnäckige Kaltfront erreichte den Rems-Murr-Kreis und sorgt auch in den kommenden Tagen für kühles und wechselhaftes Wetter. Bis mindestens Donnerstag liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Tageshöchsttemperaturen weit unter zehn Grad. Dazu gibt es Regen-, Schnee- und Graupelschauer.Autofahrer müssen sich nachts wegen überfrierender Nässe vorsehen. Im Rems-Murr-Kreis waren der Polizei am Dienstagmorgen (6.4.) aber zumindest keine Glatteisunfälle bekannt.Doch auch tagsüber wird das Wetter laut Prognose des DWD unbeständig, vielerorts kommt der Schnee zurück. Auch am Mittwoch kann es Schneeschauer geben. Erst am Freitag wird es wieder wärmer.