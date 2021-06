Das CBC öffnet an diesem Donnerstag, 10. Juni, seinen Biergarten in Korb. Die CBC-Gaststätten in Fellbach und Waiblingen öffnen aber erst nächste und übernächste Woche, sagt Geschäftsführer Matthias Hönes. Fußball-EM-Aktionen seien jedoch nicht geplant. Andere Außengaststätten, wie der Stadtbiergarten in Schorndorf oder der Schwaneninsel-Biergarten in Waiblingen, wollen es bei kleineren Fußballguck-Möglichkeiten belassen.

„Wir hatten bei vergangenen Fußball-Europameisterschaften und