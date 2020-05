Kaum eine Branche ist so stark von der Stilllegung des öffentlichen Lebens betroffen wie die Gastwirte. Wann Kneipen, Restaurants und Hotels wieder öffnen dürfen, ist derzeit nicht absehbar. In vielen Betrieben ist die Liquidität bereits erschöpft, sagt Michael Matzke, der Vorsitzende der Dehoga-Kreisstelle. Der Hotel- und Gaststättenverband vertritt rund 380 Betriebe im Rems-Murr-Kreis. Er fordert für die Mitarbeiter in Kurzarbeit mehr Unterstützung. Die Fragen stellte unser Redaktio