Es gibt immer wieder Polizeimeldungen, die einen zum Grübeln bringen: Moment mal, wie geht so was denn überhaupt? Einer dieser Fälle ereignete sich am Mittwochmorgen: ein Geisterfahrer auf der B14. Noch ist vieles ungeklärt – die Antwort auf die Frage, ob so etwas öfter vorkommt im Rems-Murr-Kreis, steht allerdings schon fest: Oh ja, da hätten wir einige abenteuerliche Beispiele.

Viele Fragen offen im aktuellen Falschfahrer-Fall

Gegen 4 Uhr morgens – eigentlich war nicht mehr