Gender Mainstreaming ist ein ideologisch und politisch stark aufgeladener Begriff. Die vielen Grauschattierungen einmal weggelassen, lauten die beiden extremen Meinungspole in aller Kürze:

Die einen wähnen dahinter den düsteren Plan der LGBT-Bewegung, also der Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen, die Gesellschaft zur „Geschlechter-Gleichmacherei“ umzuerziehen, ohne sogar davor zurückzuschrecken, schon „unsere Kinder“ zu indoktrinieren - so die Behauptung, die insbesondere in