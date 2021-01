Es geht keinen was an, wenn’s kracht im trauten Heim? Irrtum. „Der Staat ist nicht bereit, solche Gefahrenlagen zu dulden. Häusliche Gewalt ist ein eklatanter Verstoß gegen unsere Rechtsordnung“, sagt Sandra Sänger vom Referat Prävention der Polizei. Sie gehört dem Team an, das den Runden Tisch „Häusliche Gewalt im Rems-Murr-Kreis“ koordiniert. Bereits 2004 fiel der Startschuss für dieses Netzwerk, das seitdem immer dichter zusammengewachsen ist. Sämtliche Institutionen arbeiten Hand in