Kinder tragen niemals Schuld. An den Folgen von Gewalt in Familien leiden sie immens, je jünger sie sind, desto mehr. Wird ihre engste Bezugsperson, und das ist meist die Mutter, bedroht, beleidigt, unter Druck gesetzt und geschlagen, fühlt sich das für Kinder an, „als ob sie es selbst erleiden würden“, sagt Kerstin Putzar. Sie gehört dem Kinderkrisendienst an, der in Schorndorf, Waiblingen und Backnang bei den Familienberatungsstellen des Jugendamtes beziehungsweise bei der Caritas ansässig