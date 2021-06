Gewitter-Warnung für den Rems-Murr-Kreis auch am Donnerstag (24. Juni)

Kein Tag ohne Gewitter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in dieser Woche: Auch für den Donnerstag (24.06.) gibt es eine entsprechende Vorabwarnung, die vorläufig von 15 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht gilt.

"Am heutigen Donnerstagnachmittag entwickeln sich zunächst vereinzelt, ab den frühen Abendstunden im Alpenvorland dann vermehrt schwere Gewitter, die im weiteren Verlauf zusammenwachsen und sich ostwärts verlagern", heißt es vom DWD.

Dabei müsse mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit bzw. bis 70 l/qm in wenigen Stunden, Hagel um 3 cm oder Hagelansammlungen sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft10) gerechnet werden. Vereinzelt können auch Böen bis in den Orkanbereich um 120 km/h (Bft 12) nicht ausgeschlossen werden. Gegen Mitternacht ziehen die schweren Gewitter ostwärts ab.