Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag (22.06.) vor starkem Gewitter im Rems-Murr-Kreis. Die Warnung gilt von 12 Uhr bis ca. 13 Uhr.

«Bis zum Ende der Woche muss in der Südosthälfte immer wieder mit unwetterartigen Gewittern inklusive Starkregen gerechnet werden», sagte der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-93588/2