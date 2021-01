Der Start der Impfanmeldung ist am Dienstag, 19. Januar, kapital in die Hosen gegangen. Aber nicht nur das läuft grottenschlecht bei der Impfkampagne im Rems-Murr-Kreis und in Baden-Württemberg; anderes ist noch verkorkster. Manche Fakten, die am Dienstag zutage traten, sind so absurd, dass man sie kaum glauben mag. Eine Problem-Analyse.

Impfung und Corona - Problem 1: Die Anmeldung

Es klang hübsch in der Theorie: Ab Dienstag, 19. Januar, 8 Uhr, werde es möglich sein, Termine