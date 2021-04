Der Prozess gegen mutmaßliche Rechtsterroristen, die unter anderem auf einem Grillplatz in Alfdorf Morde geplant hatten, beginnt diesen Dienstag in Stuttgart. Die Polizei hatte das Treffen beobachtet.

Am 28. September 2019 waren Neonazis, Reichsbürger, Militante aus der freien Kameradschaftsszene und auch Leute, die zuvor nicht strafrechtlich aufgefallen waren, aus verschiedenen Bundesländern angereist und hatten auf dem abgelegenen Grillplatz an der Sägemühle Hummelgautsche in