Drängeln sich auch hierzulande Leute, die nicht zur Prioritätsgruppe eins gehören, bei den Corona-Impfungen vor? In Bayern sind der Augsburger Bischof (60) und sein Generalvikar (53) bei mutmaßlicher Impfdrängelei ertappt worden. Ihre Begründung: Sie seien regelmäßig seelsorgerisch in Pflegeheimen tätig und gehörten deshalb genauso wie die Putzfrauen in Heimen zur Priogruppe eins. Sie wollten aber laut Deutschlandfunk anhand ihres Terminkalenders nicht nachweisen, wie oft sie tatsächlich in