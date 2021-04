Liegt es wirklich mit an den vielen Coronainfektionen in Schulen und Kitas, die jetzt während der Ferien nicht mehr so um sich greifen können, dass die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis über Ostern unter 150 gesunken ist? Landrat Dr. Richard Sigel hatte jedenfalls angesichts des diffusen Infektionsgeschehens in Schulen und Kitas vor den Feiertagen gesagt: „Warten wir erst einmal ab, wie sich die Inzidenz auch wegen der Ferien entwickelt.“

Tatsächlich ist die Inzidenz in unserem Landkreis