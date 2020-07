Eine bessere Werbung für Glasfaser konnte es nicht geben: die Coronakrise. Ob Homeoffice oder Netflix & Co., ob Videokonferenzen oder datengierige Computerspiele während des Lockdowns: Der Wunsch und der Bedarf nach schnelleren Internetverbindungen sind seit März deutlich gestiegen. „Es hat einen zusätzlichen Push gegeben“, sagt Hans-Jürgen Bahde, der Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH und Breitbandbeauftragte in der Region. Die Gigabit will zusammen mit der Telekom in den