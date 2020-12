„Der tyrannisiert das ganze Haus.“ Zwischen März und Mitte Juni rückte die Polizei 48-mal an, erzählt ein Nachbar, der keiner mehr ist. Er ist mit seiner Familie aus dem Mehrfamilienhaus ausgezogen – auch wegen der Vorfälle.

Einige Vorkommnisse zählt der Betroffene auf: Schlösser an Autos waren mit Zahnpaste verschmiert. Man fand Nägel unter Reifen. Das Stoffverdeck eines Cabrios war mit Kot beschmutzt. Eine Außenlampe lag umgeknickt am Boden. Mitten in der Nacht hämmerte der Mann mit