„Ich lasse dich nicht am Leben.“ Das soll der wegen versuchten Totschlags vor dem Stuttgarter Landgericht angeklagte Iraker zu seiner Noch-Ehefrau gesagt haben, als er am 25. Juni letzten Jahres zwischen der Haselsteinschule und dem Lessing-Gymnasium Winnenden mit einer abgebrochenen Bierflasche auf sie einstach (wir berichteten). Die Frau hat am dritten Verhandlungstag vor der 19. Großen Strafkammer als Schwurgerichtskammer dreieinhalb Stunden lang belastende Angaben über ihren Mann