Ihr neuer Nachrichtenüberblick zum Anhören: Podcast "Rems-Murr-Rundschau in 100 Sekunden"

Was ist heute wichtig? Und worüber spricht bald der ganze Kreis? In unserem neuen Podcast "Rems-Murr-Rundschau in 100 Sekunden" fasst unsere Onlinredaktion die wichtigsten Nachrichten des Tages aus dem Rems-Murr-Kreis und der Region für Sie zusammen.

Wir halten Sie täglich auf dem Laufenden - und das auch, wenn Sie gerade einmal keine Zeit haben, längere Artikel zu lesen. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag täglich gegen 16 Uhr.

Anhören können Sie den Podcast kostenlos auf zvw.de, bei iTunes/Apple Podcasts und bei Spotify. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie sich die aktuelle Folge direkt aufs Handy herunterladen und auch offline anhören - ideal für den Heimweg im Auto, im Bus oder mit der Bahn.