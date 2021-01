Die Jäger bitten um Rücksicht. Rücksicht auf das scheue Wild in Flur und Wäldern. In der Coronapandemie sind vermehrt Spaziergänger unterwegs – auch zu Zeiten, in denen die Tiere normalerweise ihre Ruhe hatten. In einer Pressemitteilung erinnert der Landesjagdverband an ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber allen „Mitbewohnern“ unserer Wälder.

Wie „Wasser predigende, aber Wein trinkende Moralapostel“ könnte man die Jägerinnen und Jäger für privilegiert halten, wenn man mit dem