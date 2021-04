Der Rems-Murr-Kreis setzt angesichts der sich auftürmenden dritten Corona-Welle große Hoffnung auf den Impfgipfel, der an diesem Freitag (16.4.) ab 11 Uhr per Videoschalte stattfinden wird. Landrat Dr. Richard Sigel und der Corona-Krisenstab appellieren im Vorfeld erneut an Sozialminister Manfred Lucha, Transparenz bei den Impfquoten je Kreis herzustellen und die Impfstoffe gemäß der Bevölkerungszahlen der Kreise und nicht gemäß der Anzahl der Kreisimpfzentren zu