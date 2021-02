Fast 8000 Menschen waren mit Datenstand vom Donnerstag (25.2.) im Rems-Murr-Kreis bereits gegen Corona geimpft, auch wenn es weiterhin Haarsträubendes von der Terminvergabe zu berichten gibt. Möglicherweise sind es sogar doppelt so viele Geimpfte, da die außerhalb, etwa in der Liederhalle (ein Doppel-Kreisimpfzentrum und ein Zentrales Impfzentrum) oder dem Robert-Bosch-Krankenhaus (ein Zentrales Impfzentrum), in Stuttgart gegen Corona immunisierten Rems-Murr-Bürger statistisch nicht greifbar