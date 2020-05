In Bus und Bahn nur mit Schutz

Der Verkehrsverbund Stuttgart erinnerst seine Fahrgäste daran, dass seit Montag Maskenpflicht in Bus und Bahn gilt. Derzeit seien deutlich weniger Fahrgäste als sonst unterwegs. Die Bahnen und Busse hätten somit ausreichend Platz, dass in der Regel für eine räumliche Distanz gesorgt sei. Allerdings könne es in den nächsten Wochen wieder voller werden, da viele Geschäfte wieder geöffnet sind und ab 4. Mai die ersten Schüler wieder zur Schule gehen. Auch die S-Bahnen fahren ab nächster Woche vormittags wieder im 15-Minuten-Takt.

Zur Maskenpflicht bittet der VVS die Fahrgäste, Folgendes zu beachten:

Es besteht ab 27. April beim Einkaufen und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Pflicht, eine Maske zu tragen. Dazu reicht eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder ein Tuch, das Mund und Nase bedeckt.

Halten Sie an der Haltestelle und auf der Rolltreppe Abstand .

Halten Sie beim Einstieg Abstand und lassen Sie erst die Fahrgäste aus dem Fahrzeug aussteigen. Drängeln Sie nicht, lassen Sie sich nicht drängeln.

Bitte verteilen Sie sich im Fahrzeug, so dass ein Abstand zu den anderen Fahrgästen besteht.

Der Kontakt mit Halteknöpfen soll weitestgehend vermieden werden. Überall, wo es technisch möglich ist, werden die Türen in den Zügen zentral vom Fahrpersonal geöffnet und geschlossen.

Fahren Sie nicht zu den Hauptverkehrszeiten, wenn Sie nicht müssen.

Wie der VVS mitteilt, fahren die S2, nd S3 und S4 ab Montag, 4. Mai, zwischen 5 und 10 Uhr wieder im 15-Minuten-Takt. Sie sind als Langzüge mit drei Einheiten oder als Vollzüge mit zwei Einheiten unterwegs. Der S-Bahn- Nachtverkehr und die frühe Fahrt zum Flughafen entfallen weiterhin.