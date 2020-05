Lieber zu früh den Rat von Experten in Anspruch nehmen, als erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das gilt grundsätzlich, aber ganz besonders in Zeiten von Corona, sagen Schuldnerberaterin Susanne Hardt und der stellvertretende Geschäftsführer Reinhard Bihlmeyer vom Kreisdiakonieverband Rems-Murr. Und: In Geldnot zu geraten, ist nichts, wofür man sich schämen muss.

Der klassische Schuldner, so das Klischee, ist jemand, der seine Finanzen nicht im Griff hat,