Rems-Murr.

Wir haben berichtet, dass sich in der Schorndorfer Klinik Ärzte und Pflegekräfte mit dem Coronavirus angesteckt haben . Was bedeutet das? Fragen dazu an Monique Michaelis von der Pressestelle der Rems-Murr-Kliniken.

Gerüchte machen die Runde – in der Corona-Station der Schorndorfer Klinik hätten sich „fast alle“ beziehungsweise „viele