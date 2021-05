Himmel hilf! Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis ist von 94 am Mittwoch wieder auf 100 am Donnerstag gestiegen! So steht's jedenfalls auf dem Dashboard des Landratsamts. Was genau heißt das jetzt? Die genaue Bezeichnung der magischen Grenze lautet doch immer „unter 100“. Wird die Bundesnotbremse noch ewig unser Leben bestimmen? Sind die erhofften Freiheiten wieder perdu?

Nein, denn die Inzidenzzahl auf der Homepage des Landratsamts ist eine gerundete Zahl. Die genaue Zahl liegt bei 99,7.