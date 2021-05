Inzidenz im Rems-Murr-Kreis weiter niedrig: Ab Montag (17.05.) wieder Wechselunterricht

Die 7-Tages-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis liegt am fünften Werktag in Folge unter 165. Damit können Schulen Kitas laut einer Pressemitteilung, die das Landratsamts am Mittwoch (12.05.) veröffentlicht hat, wieder öffnen. Da am Freitag (14.05.) ein Brückentag ist und viele Einrichtungen geschlossen haben, kann der Wechselunterricht an Schulen beziehungsweise die Regelbetreuung an Kitas frühestens am Montag (17. Mai) wieder beginnen.

Laut Pressemitteilung haben die Schulen und Kitas in diesem Zuge auch einen neuen Handlungsleitfaden für das Auftreten von Corona-Fällen vom Gesundheitsamt erhalten.

„Für Kinder und Jugendliche ist diese dritte Welle besonders hart, deshalb bin ich froh, dass Schulen und Kitas wieder öffnen können“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Mir war immer wichtig, die Schulen und Kitas bestmöglich in der Pandemie zu unterstützen. Die erneute Schließung haben wir daher genutzt: Mit der Umwandlung des Schnelltestzentrums in Winnenden in ein PCR-Testzentrum, mit der App RMK-COSIMA und neuen Handlungsleitfäden für Schulen und Kitas“, sagt Landrat Sigel. Inzwischen werden in Schulen, Kitas und in Unternehmen regelmäßig Schnelltests durchgeführt.