Schon übers Wochenende hatte die ungewisse Inzidenzwert-Entwicklung wie ein Damoklesschwert über Schulen und Kitas, Eltern und Kita-Kindern und Schülerinnen und Schülern gehangen. Nun wird das Schwert immer schärfer. Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis ist am Mittwoch über 200 gestiegen. Was das für die Schulen und Kitas bedeutet, wann der Regelbetrieb per Wechselunterricht wahrscheinlich wieder enden und auch für Kitas nur noch die Notbetreuung bleibt: eine Prognose.

Gesundheitsamt und