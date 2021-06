Das ging jetzt doch schneller als gedacht mit den Lockerungen. Allerdings ist es schwer, den Überblick zu behalten, was jetzt wo gilt und in welchen Bereichen die Testpflicht, beziehungsweise genauer die 3-G-Pflicht (getestet, geimpft oder genesen), aufgehoben wurde und in welchen nicht. Und: Wie sieht's in unseren Nach-Landkreisen aus?

Wegfall der Testpflicht für Außenbereiche

Weil im Rems-Murr-Kreis die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgende Tagen unter 35 liegt, entfällt ab