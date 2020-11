Bei einem Jagdunfall sind am Samstagmorgen zwei Männer leicht verletzt worden. Einer der beiden Männer musste ins Krankenhaus, um eine Schrotkugel entfernen zu lassen. Am Remsufer in Winterbach hatten 19 Personen nahe der Rosenstraße Enten gejagt. Die Jäger hatten laut Polizei die beiden Männer übersehen, die auf der anderen Seite der Rems in etwa 40 bis 50 Metern Entfernung gearbeitet hatten. Welcher Jäger für den Unfall verantwortlich ist, ließ sich bisher noch nicht klären, so