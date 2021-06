Jetzt Werbung schalten lohnt sich - der ZVW hilft: Bewerbung für Werbefonds bis 30. Juni möglich

Schritt für Schritt lockern sich im Rems-Murr-Kreis derzeit die strengen Lockdown-Regeln, langsam, aber sicher normalisiert sich das Leben wieder. Für Einzelhändler, Unternehmer und Dienstleister im Rems-Murr-Kreis ist das eine Erlösung. Doch trotz aller Freude darüber steckt vielen Gewerbetreibenden diese extrem schwierige Zeit noch in den Knochen. Der Zeitungsverlag Waiblingen will ihnen helfen, auf sich aufmerksam zu machen: mit einem maßgeschneiderten Werbefonds.

Die Kassen sind angesichts der fehlenden Einnahmen in den vergangenen Monaten leer – viele Einzelhändler fragen sich, wie ihnen der Neustart nach der Zwangspause am besten gelingen kann: Einerseits muss gespart werden, andererseits wären Marketingmaßnahmen hilfreich, damit das Geschäft schnell wieder in Fahrt kommt. Das kommt der Quadratur des Kreises gleich.

Der Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW) eröffnet ihnen einen Ausweg aus dieser Zwickmühle.

ZVW-Werbefonds: Warum wir die Teilnahmefrist verlängern

Der ZVW hat bereits im März einen Werbefonds in Höhe von 100.000 Euro eingerichtet, von dem alle coronagebeutelten Unternehmen im Verbreitungsgebiet seiner Tageszeitungen und Wochenblatt-Ausgaben profitieren können. Dieser Fonds war ursprünglich bis zum 9. April befristet. Aber bald, nachdem das Projekt gestartet war, griff die sogenannte Bundesnotbremse – der Einzelhandel sah sich schwer zurückgeworfen. Erst seit Mai greifen nun Schritt für Schritt wieder diverse Lockerungen. Deshalb hat der ZVW sich entschlossen, die Fristen des Werbefonds zu verlängern.

Wer mitmachen will, kann sich nun noch bis zum 30. Juni 2021 mit seinem geplanten Werbebudget an einen ZVW-Sales-Manager wenden. Neben einer professionellen Beratung erhalten Sie für Werbepakete, die bis Ende Juli abgerufen werden, den investierten Betrag noch mal obendrauf – Ihr Werbevolumen verdoppelt sich also.

So wirkt der Verdopplungseffekt des ZVW-Werbefonds

Konkret in Zahlen gesprochen bedeutet das: „Wenn Sie zum Beispiel ein Budget von 1500 Euro haben, dann legen wir die gleichen 1500 Euro noch mal drauf – und Sie können für 3000 Euro bei uns crossmedial werben“, erläutert Udo Kretschmer, Vermarktungsleiter beim ZVW, der in der Einrichtung des Werbefonds eine Win-win-Situation sieht. „Unser Schicksal ist verwoben mit dem des lokalen Einzelhandels – wenn es dem Einzelhandel schlecht geht, geht es auch uns schlecht. Mit diesem Werbefonds wollen wir dem Einzelhandel ermöglichen, jetzt nach den Lockerungen, die hoffentlich bestehen bleiben, mit voller Power wieder am Markt agieren zu können und sich Kunden in die Geschäfte zu holen.“

Damit die Marketingmaßnahme zum größtmöglichen Erfolg führt, wird für jeden Werbenden ein individuelles, passgenaues Paket geschnürt. Während bei anderen ZVW-Angeboten die Pakete oft festgelegt oder an bestimmte Vorgaben geknüpft waren, ist bei der Werbefonds-Aktion alles offen. Das Paket kann sowohl nur Print-Anzeigen als auch eine crossmediale Kampagne beinhalten.

Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, durch die Kombination von Print- und Onlinewerbung eine größtmögliche Reichweite zu erzielen und so möglichst viele Personen anzusprechen, ist Udo Kretschmer überzeugt. Allein die Zugriffszahlen auf www.zvw.de in den vergangenen Monaten würden zeigen, wie sehr der Online-Bereich jüngst an Bedeutung gewonnen hat.

Hallo, ich bin noch da! Warum es sich lohnt, ein Lebenszeichen zu senden

Wirtschaftsförderer aus der Region begrüßen die Werbefonds-Aktion des ZVW. Dr. Marc Funk, Geschäftsführer der Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH Waiblingen (WTM), zum Beispiel lobte bereits im März: „Unterstützung können unsere Mittelständler gerade ganz dringend gebrauchen, nach all den Monaten des Lockdowns. Und da hilft alles, was Kosten spart, was Erleichterung bringt und was einem einfach hilft, wieder nach vorne zu schauen und unternehmerisch zu agieren.“ Das gilt momentan – nach vielen weiteren Wochen der Unsicherheit und des Ausgebremstseins – noch genauso wie zu Beginn des Frühjahrs; oder gar noch mehr.

Das Angebot des Zeitungsverlags soll Werbekunden die Entscheidung, Geld in die Hand zu nehmen und eine Anzeige zu schalten, ein bisschen leichter machen. Es geht ja auch darum, ein Signal auszusenden: Hallo, ich bin noch da!

Eine derartige Werbefonds-Aktion hat es beim Zeitungsverlag Waiblingen noch nie gegeben. Im März ist das Projekt gut angelaufen – nun ist die Spannung groß, wie viele Interessenten sich noch melden und wie schnell die 100.000 Euro verteilt sein werden.