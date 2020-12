Johanniter testen ganze Firmenbelegschaften auf Covid-19

Die Johanniter-Unfall-Hilfe bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter auf Covid-19 zu testen. „So können weitere Maßnahmen eingeleitet und verhindert werden, dass sich noch weitere Mitarbeiter anstecken“, heißt es in einer Mitteilung der Johanniter-Unfall-Hilfe. Aufklärung und Vorsichtsmaßnahmen sichern das Wohl der Mitarbeitenden und die Aufrechterhaltung des Betriebs.

Ergebnis nach 30 Minuten

Das Robert-Koch-Institut erachtet Tests als essenziell für eine umfassende Corona-Bekämpfungsstrategie, wie die Johanniter-Unfall-Hilfe weiter betont. Tests ermöglichen eine präzise Erfassung der Zahlen und der Verteilung von Infizierten. Aus diesem Grund seien auch die Testverfahren in Unternehmen sinnvoll - insbesondere bei einem Corona-Verdachtsfall unter den Mitarbeitenden.

Die Johanniter testen mittels Schnelltests direkt im Unternehmen vor Ort, so dass die Ergebnisse innerhalb einer halben Stunde vorliegen. Das Fachpersonal der Johanniter besteht aus ausgebildeten und speziell geschulten medizinischen Angestellten, wie Pflegefachkräfte oder Rettungssanitäter. Die Mitarbeitenden der Hilfsorganisation halten bei der Testung die strengen Hygienerichtlinien ein und sind selbst die ganze Zeit in kompletter Schutzausrüstung vor Ort, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Interessierte können sich direkt an die Johanniter wenden, und zwar unter 07 11/93 78 78-94 oder per Mail: covid-19.stuttgart@johanniter.de.