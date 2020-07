Warum sind Orte wie Jugendhäuser nötig, wo junge Leute sich treffen können? Weil die Jungen das halt wollen, also machen wir’s in Gottes Namen oder auch nicht – so wurde diese Frage früher oft beantwortet.

In Wahrheit ist Jugendarbeit wichtig, weil eine alternde Gesellschaft die Jugendlichen braucht; als die Säulen des Gemeinwesens von morgen. Diese erweiterte Perspektive brachte Volker Reif vom „Kommunalverband für Jugend und Soziales“ (KVJS) in einem Vortrag dem Jugendhilfeausschuss