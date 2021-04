Thomas Hornauer war bei Kurt Krömer zu Gast, in der genialen Fernsehsendung „Chez Krömer“. Nach der Aufzeichnung rührte Krömer via Instagram die Antiwerbetrommel für die Ausstrahlung – Rat ans potenzielle Publikum: Anstatt das anzuschauen, möge man lieber „zur Wurzelspitzenresektion“ gehen. So schlimm?! Da haben wir’s natürlich erst recht geguckt ...

Gäbe es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts außer „Chez Krömer“– die GEZ-Gebühr wäre allein dafür schon gerechtfertigt. Das