Zigarettenautomaten sind beliebte und offenbar auch lukrative Angriffsobjekte von Dieben. In der Nacht zum Sonntag sind in Winnenden und Leutenbach fast zeitgleich drei Automaten gesprengt worden. Die Polizei geht davon aus, dass dies kein Zufall war und die Täter sich abgesprochen hatten. Gegen 23 Uhr knallte es innerhalb von zehn Minuten in Winnenden in der Linsenhalde und in der Lise-Meitner-Straße sowie in Leutenbach in der Daimlerstraße. Dass es sich dabei um den oder die gleichen Täter