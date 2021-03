Keine Astrazeneca-Impfungen mehr: Alle Impftermine im Rems-Murr-Kreis fallen aus

Katastrophale Nachrichten für alle Impfwilligen, selbst die mit Termin im Kreisimpfzentrum in Waiblingen. Das Landratsamt hat eine Eilmeldung bestätigt, wonach auch Deutschland und Baden-Württemberg nunmehr Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca vorerst aussetzt.

„Das Landessozialministerium hat uns gerade gemeldet, dass die Eilmeldung stimmt“, sagte Martina Keck, Sprecherin des Landratsamtes am Montag gegen 16 Uhr. „Bis auf Weiteres fallen damit alle bereits vergebenen Impftermine im Rems-Murr-Kreis flach, außer die mit Biontech am Wochenende im Kreisimpfzentrum in der Rundsporthalle, im Impftruck und in der Pilotprojekt-Arztpraxis in Oppenweiler.“

Pro Woche wurden bislang im Schnitt 1600 Astrazeneca-Impfungen in der Rundsporthalle verabreicht. Schlimme, lebensbedrohliche Nebenwirkungen habe es bislang im Rems-Murr-Kreis nicht gegeben, so Keck. „Wir müssen nun die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde abwarten.“

Was passsiert mit den bereits ausgemachten Terminen?

„Wir müssen nun die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde abwarten.“ Landratsamt und Gesundheitsamt bitten deshalb, von Nachfragen abzusehen, weil die Angelegenheit nicht in ihrer Entscheidungsmacht liege, und übrigens auch nicht in jener des Landes-Sozialministeriums.

Und was ist mit jenen, die schon einen Impftermin haben, der nun aber nicht stattfindet? „Wir wissen im Moment gar nicht, wie’s weiter gehen soll. Es tut mir wirklich leid“, sagt Martina Keck. „Das müssen die Bundes- und die Landesregierung entscheiden, ob Termine, die ausfallen, erst einmal ersatzlos gestrichen werden, oder die Menschen neu kontaktiert werden mit erneuten Terminangeboten zum Beispiel.“ Ihr Schwiegervater, der in einem anderen Landkreis lebt, habe gerade eine Mail bekommen, dass sein Impftermin nicht stattfindet, sagt Keck. „Er bekam keine Info, ob ein Nachfolgetermin angestrebt werde.“