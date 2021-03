Keine Astrazeneca-Impfungen mehr: Die meisten Impftermine im Rems-Murr-Kreis fallen aus

Katastrophale Nachrichten für alle Impfwilligen, selbst die mit Termin für eine Erst- oder Zweitimpfung im Kreisimpfzentrum in Waiblingen. Das Landratsamt hat eine Eilmeldung bestätigt, wonach auch Deutschland und Baden-Württemberg nunmehr Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca vorerst aussetzen.

„Das Landessozialministerium hat uns gerade gemeldet, dass die Eilmeldung stimmt“, sagte Martina Keck, Sprecherin des Landratsamtes am Montag gegen 16 Uhr. „Bis auf Weiteres fallen damit alle bereits vergebenen Impftermine im Rems-Murr-Kreis flach, außer die mit Biontech am Wochenende im Kreisimpfzentrum in der Rundsporthalle, im Impftruck und in der Pilotprojekt-Arztpraxis in Oppenweiler.“

Pro Woche wurden bislang im Schnitt 1600 Astrazeneca-Impfungen in der Rundsporthalle verabreicht. Schlimme, lebensbedrohliche Nebenwirkungen habe es bislang im Rems-Murr-Kreis nicht gegeben, so Keck. „Wir müssen nun die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde abwarten.“ Landratsamt und Gesundheitsamt bitten deshalb, von Nachfragen abzusehen, weil die Angelegenheit nicht in ihrer Entscheidungsmacht liege, und übrigens auch nicht in jener des Landes-Sozialministeriums.

Was passiert mit den bereits ausgemachten Terminen?

Und was ist mit jenen, die schon einen Impftermin haben, der nun aber nicht stattfindet? „Wir wissen im Moment gar nicht, wie’s weiter gehen soll. Es tut mir wirklich leid“, sagt Martina Keck. „Das müssen die Bundes- und die Landesregierung entscheiden, ob Termine, die ausfallen, erst einmal ersatzlos gestrichen werden, oder die Menschen neu kontaktiert werden mit erneuten Terminangeboten zum Beispiel.“ Ihr Schwiegervater, der in einem anderen Landkreis lebt, habe gerade eine Mail bekommen, dass sein Impftermin nicht stattfindet, sagte Keck. „Er bekam keine Info, ob ein Nachfolgetermin angestrebt werde.“

Stellungnahmen des Landes-Sozialministeriums

"Baden-Württemberg hat soeben die Impfzentren im Land aufgefordert, unverzüglich die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu stoppen", teilte das Landes-Sozialministerium per Pressemitteilung mit. "Kurz zuvor hatte das Bundesgesundheitsministerium darüber informiert, dass die Bundesregierung aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) die Corona-Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich aussetzt." Nach neuen Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das PEI weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

„Selbstverständlich haben wir sofort reagiert und die Impfung in Baden-Württemberg gestoppt. Der Gesundheitsschutz der Menschen steht über allem“, so Gesundheitsminister Manne Lucha. Alle Termine würden abgesagt, auch jene für die Zweitimpfungen.

Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)

In seiner Stellungnahme äußert sich das Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) wie folgt: „Das PEI empfiehlt nach intensiven Beratungen zu den in Deutschland und Europa aufgetretenen schwerwiegenden thrombotischen Ereignissen die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff AstraZeneca. Gegenüber dem Stand vom 11.03.2021 sind inzwischen weitere Fälle (Stand: Montag, den 15.03.2021) in Deutschland gemeldet worden. Bei Analyse des neuen Datenstands sehen die Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts jetzt eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen (Sinusvenenthrom-bose) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem COVID-19-Impfstoff AstraZeneca. Die Daten werden von der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) weiter analysiert und bewertet."

"Bis zum Abschluss der Bewertung durch die EMA werden die Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland ausgesetzt. Die heutige Entscheidung betrifft sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen. Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den COVID-19-Impfstoff AstraZeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwoh lfühlen z.B. mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.“