Der Impfgipfel mit Merkel am Montag (26.4.) hat die Wiederherstellung mancher Grundrechte und Freiheiten für gegen Corona Geimpfte und Genesene in Aussicht gestellt. Die Bundesregierung will dazu nächste Woche den Ländern konkrete Vorschläge machen und der Bundesrat soll am 28. Mai darüber entscheiden. Die Rückgabe mancher Freiheiten wäre für geimpfte Baden-Württemberger neu. Andere Einschränkungen wurden bei uns jedoch für Geimpfte längst zurückgenommen.

Was wäre neu