Im Rems-Murr-Kreis werden keine Strecken aufgrund von röhrenden Motorrädern und grölenden Sportwagen gesperrt. Den Kampf gegen den Lärm aus Auspuffrohren sagt der Kreis vorerst nur mit Schildern an und den Appellen „Fahr nicht wie die Sau“ oder „Fahr nicht wie ein Esel“. Aufgestellt sind diese an Raserstrecken, an denen Anwohner vor allem an den Wochenenden unter dem Krach leiden und entnervt auf die sprichwörtlichen Barrikaden gehen.

Eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, den