Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist kein grundsätzlicher Ausschlussgrund für einen Kita- oder Schulbesuch in Baden-Württemberg mehr. Darauf haben sich die Beteiligten des so genannten "Schnupfen-Gipfels" am vergangenen Donnerstag (23.07.) geeinigt. Auf der Homepage des Kultusministeriums wurde dazu eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht.

Ein Sprecher des Sozialministeriums erklärte am Dienstagvormittag (28.7.) gegenüber unserer Redaktion: "Darauf, dass reiner