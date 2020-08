Klebeschilder verweisen auf die Maskenpflicht an Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn verstärkt ihre Kontrollen in den Zügen zur Einhaltung der Maskenpflicht. Auch am Bahnsteig, das ist bislang noch nicht so bekannt, gilt bereits die Maskenpflicht. Darum erhöht die Bahn die Hinweise für die Fahrgäste deutlich. Bodenaufkleber, Plakate und Banner sollen an die Pflicht erinnern, Mund und Nase mit einer Alltagsmaske zu bedecken.

Aufkleber auf den Bahnsteigen auch im Rems-Murr-Kreis

In der Region Stuttgart wurden dafür bereits rund 5900 Hinweise verklebt. Darunter an den Bahnhöfen Esslingen, Fellbach, und Waiblingen. Insgesamt 19 Stationen im Großraum Stuttgart werden mit zusätzlichen Hinweisen ausgestattet. Darunter sind in den nächsten Tagen auch Schorndorf, Winnenden und Backnang.

Auch die S-Bahnen werden derzeit mit weiteren Maskenaufklebern versehen. Dadurch, das ist der Hintergedanke der Bahn bei ihrer Aktion, kann niemand mehr sagen, er habe nichts von der Maskenpflicht im Bahnhof und in den Zügen gewusst.